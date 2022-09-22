В Свердловской области за сутки выявили 1,9 тыс. заболевших коронавирусом

С начала пандемии COVID-19 в стране было зарегистрировано 20 641 559 случаев заболевания. Фото: Галина Соловьева

Коронавирусную инфекцию за день обнаружили еще у 53 457 жителей России, из которых 1 895 приходится на Средний Урал. В больницы с инфекцией были доставлены 3 719 пациентов.

В Москве выявили 5 994 новых зараженных, в Санкт-Петербурге — 3 865, а в Московской области — 1 922.

С начала пандемии COVID-19 в стране было зарегистрировано 20 641 559 случаев заболевания, из которых 19 594 562 закончились выздоровлением. За прошедшие 24 часа победить инфекцию смогли 57 019 россиян, однако 106 пациентов скончались.

В Свердловской области подтвержден еще 2 171 случай выздоровления и 182 госпитализированных пациента.