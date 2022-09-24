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Общество / Здравоохранение и здоровье
24 сентября 2022, 14:11

За сутки в Свердловской области подтвердили 2 251 случай COVID-19

  Валерия Белякова
Скорая помощь

171 человека с коронавирусом госпитализировали на Среднем Урале за сутки. Фото: Владимир Мартьянов

На Среднем Урале за сутки госпитализировали 171 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Обновленные данные приводит федеральный оперативный штаб.

За прошедшие 24 часа коронавирусную инфекцию выявили у 2 251 жителя Свердловской области. Один пациент скончался. Выздоровели 2 091 человек.

Всего за сутки в России зарегистрировали 51 269 случаев коронавируса. В больницы направлены 3 528 граждан. Зафиксировано 111 смертей от COVID-19. Вылечились 58 412 человек.

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Областная газета Свердловской области

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