Еще 2 289 случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области

В России из больниц выписали еще 45 908 человек, переболевших ковидом. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 2 289 новых случаев ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 511 992.

Выздоровело за все время 483 780 свердловчан, в том числе 1 729 — за последние сутки. Госпитализировали еще 77 человек. С начала пандемии скончалось 10 817 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 46 758 гражданам. За все время зарегистрировано 20 792 921 случай, сообщает федеральный оперштаб.