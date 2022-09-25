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25 сентября 2022, 13:53

Еще 2 289 случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области

коронавирус

В России из больниц выписали еще 45 908 человек, переболевших ковидом. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 2 289 новых случаев ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 511 992.

Выздоровело за все время 483 780 свердловчан, в том числе 1 729 — за последние сутки. Госпитализировали еще 77 человек. С начала пандемии скончалось 10 817 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 46 758 гражданам. За все время зарегистрировано 20 792 921 случай, сообщает федеральный оперштаб.

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Областная газета Свердловской области

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