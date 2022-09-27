Мотивируют искусством

Процедура забора крови обычно занимает около часа Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области с 26 по 30 сентября проходит Неделя донора, организованная в рамках Всероссийской акции «#КультураДонорству #КультурныйКодДонора». Все ее участники получают пригласительные билеты в театры и музеи региона.

Всероссийская донорская акция проводится по инициативе Национального фонда развития здравоохранения и входит в программу мероприятий Года культурного наследия народов России. Организаторы – Национальный фонд развития здравоохранения, Федеральное медико-биологическое агентство и Координационный совет по донорству крови при Общественной палате РФ.

На Областной станции переливания крови «ОГ» рассказали, что сейчас нет острой потребности в определенной группе крови, тем не менее запасы необходимо пополнять регулярно. Особенно нужна кровь с отрицательным резус фактором, так как он встречается гораздо реже положительного. В Свердловской области, по статистике, примерно 10 процентов доноров – первичные, то есть сдававшие кровь в первый раз. Для них второе посещение центра переливания обязательно, напоминают врачи.

– Плазма, которую сдал первичный донор, закладывается на карантин, и выдавать ее мы можем только после повторного обследования донора – оно проводится спустя полгода после сдачи, – поясняет заместитель главного врача по организационно-методической работе Областной станции переливания крови, главный внештатный трансфузиолог Свердловской области и УрФО Наталья Попкова.

Тем, кто решил стать донором, помимо того что необходимо быть здоровым, в день донации (сдачи крови) нужно позавтракать, но не жирными и не молочными продуктами. Иначе кровь могут забраковать. Все эти правила хорошо знакомы Сергею Измоденову. Он уже около семи лет регулярно сдает кровь. Приходит на станцию каждые два месяца. Сейчас мужчина поставил перед собой цель – получить звание «Почетный донор». Для этого Сергею необходимо еще 4 раза сдать кровь, сделать это он рассчитывает к весне следующего года. А пока вспоминает свою первую донацию.

– Я работаю в торговле, был мерчендайзером, – рассказывает Сергей. Как сейчас помню, шел между точками и увидел большой медицинский фургон. Мне предложили сдать кровь. Сначала взяли из пальца, проверили – а потом уже приступили к донорскому забору. Причем тогда я даже не знал, что есть бонусы в виде справки на два дополнительных выходных или денежной компенсации. Просто решил, что буду делать это полезное дело регулярно.

Все, кто посетит на этой неделе центр переливания, получат возможность нарисовать коллективный портрет донора. С помощью красок свердловчане попытаются ответить на вопрос – кто сегодня сдает кровь? Кроме того, доноры получат бесплатные билеты в театры и музеи области.

Участники Всероссийской акции «#КультураДонорству #КультурныйКодДонора» непосредственно в день донации могут получить пригласительные билеты в Театр эстрады и на все площадки Музея истории Екатеринбурга. Также они смогут бесплатно посетить Центр «Эрмитаж-Урал», Музей ИЗО, Центр камнерезного дела им. Денисова-Уральского, «Нижнетагильский музей изобразительных искусств», Инновационный культурный центр в Первоуральске, Каменск-Уральский краеведческий музей имени И.Я. Стяжкина, Краснотурьинский краеведческий музей, Федоровский геологический музей в Краснотурьинске, Парк Сказов в Арамиле. Для этого нужно предъявить на входе в учреждение донорскую справку либо ее копию, заверенную на Станции переливания крови, и документ, удостоверяющий личность. Пропуском может послужить и удостоверение Почетного донора РФ.