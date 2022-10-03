В Свердловской области запустили горячую линию по профилактике ОРВИ и гриппа

Она будет работать по будням с 3 по 14 октября. Гражданам расскажут о симптомах гриппа и ОРВИ, а также мерах профилактики.
Кроме того, можно будет узнать, какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания, где сделать прививку от гриппа и как правильно подготовиться к вакцинации, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.
Звонки принимаются с 9 до 17 часов по телефонам:
Кроме того, в круглосуточном режиме и без выходных функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555-49-43 (звонок бесплатный).