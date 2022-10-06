Еще 831 свердловчанин заболел коронавирусом

В России от ковида уже вылечились 41 536 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 831 новый случай ковида. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 527 417.

Выздоровели за все время 504 444 свердловчанина, в том числе 883 — за последние сутки. Госпитализировали еще 107 человек. С начала пандемии скончалось 10 828 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 23 045 гражданам. За все время зарегистрировали 21 141 674 случая, сообщает федеральный оперштаб.