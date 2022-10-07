График вакцинации в свердловских ТЦ с 7 по 13 октября

При посещении выездного пункта вакцинации возьмите с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Фото: Галина Соловьева

Для жителей Свердловской области в торговых центрах и других общественных местах продолжают работать выездные пункты вакцинации. Сделать прививку можно против гриппа, коронавируса, дифтерии и гепатита В.

Медработники отмечают, что октябрь — месяц, когда еще можно успеть обеспечить себя надежной защитой против гриппа, сделав прививку.

"Обращаю внимание, что в первую очередь в вакцинации своих сотрудников должны быть заинтересованы руководители, ведь своевременная вакцинопрофилактика убережет производство от простоев в период эпидемии гриппа", — добавил главный внештатный специалист регионального минздрава по медпрофилактике Александр Харитонов.

График работы выездных пунктов вакцинации с 7 по 13 октября выглядит следующим образом:

в Екатеринбурге

ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00;

ТРЦ "Глобус" (ул. Щербакова, 4) — 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Окей" (ул. Бабушкина, 2а) — 12 октября с 15:00 до 18:00;

ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00;

в Ирбите

Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17а) — 11 октября с 9:00 до 14:00;

Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 13 октября с 9:00 до 14:00.

По одному пункту откроется:

в Нижнем Тагиле — Нижнетагильский цирк (12 октября с 15:00 до 18:00);

— Нижнетагильский цирк (12 октября с 15:00 до 18:00); в Асбесте — ТЦ "НЕБО" (7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00);

— ТЦ "НЕБО" (7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00); в Сухом Логу — ДК "Кристалл" (с 10 по 13 октября с 8:30 до 12:00);

— ДК "Кристалл" (с 10 по 13 октября с 8:30 до 12:00); в Каменске-Уральском — ТЦ "Кировский" (8 и 9 октября с 11:00 до 15:00);

— ТЦ "Кировский" (8 и 9 октября с 11:00 до 15:00); в Сысерти — ТЦ "Бажов" (13 октября с 10:00 до 13:00);

— ТЦ "Бажов" (13 октября с 10:00 до 13:00); в Краснотурьинске — ТЦ "Столичный" (7 октября до 18:00, с 10 по 13 октября с 12:00 до 18:00);

— ТЦ "Столичный" (7 октября до 18:00, с 10 по 13 октября с 12:00 до 18:00); в п. Бисерть — ТЦ "Верный" (8 октября с 9:00 до 15:00).

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС, напомнили в департаменте информполитики Свердловской области.