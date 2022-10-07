Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
7 октября 2022, 13:01

График вакцинации в свердловских ТЦ с 7 по 13 октября

вакцинация

При посещении выездного пункта вакцинации возьмите с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Фото: Галина Соловьева

Для жителей Свердловской области в торговых центрах и других общественных местах продолжают работать выездные пункты вакцинации. Сделать прививку можно против гриппа, коронавируса, дифтерии и гепатита В.

Медработники отмечают, что октябрь — месяц, когда еще можно успеть обеспечить себя надежной защитой против гриппа, сделав прививку.

"Обращаю внимание, что в первую очередь в вакцинации своих сотрудников должны быть заинтересованы руководители, ведь своевременная вакцинопрофилактика убережет производство от простоев в период эпидемии гриппа", — добавил главный внештатный специалист регионального минздрава по медпрофилактике Александр Харитонов. 

График работы выездных пунктов вакцинации с 7 по 13 октября выглядит следующим образом:

в Екатеринбурге

  • ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00;
  • ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00;
  • ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00;
  • ТРЦ "Глобус" (ул. Щербакова, 4) — 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00;
  • ТЦ "Окей" (ул. Бабушкина, 2а) — 12 октября с 15:00 до 18:00;
  • ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00;

в Ирбите

  • Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17а) — 11 октября с 9:00 до 14:00;
  • Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 13 октября с 9:00 до 14:00.

По одному пункту откроется:

  • в Нижнем Тагиле — Нижнетагильский цирк (12 октября с 15:00 до 18:00);
  • в Асбесте — ТЦ "НЕБО" (7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00);
  • в Сухом Логу — ДК "Кристалл" (с 10 по 13 октября с 8:30 до 12:00);
  • в Каменске-Уральском — ТЦ "Кировский" (8 и 9 октября с 11:00 до 15:00);
  • в Сысерти — ТЦ "Бажов" (13 октября с 10:00 до 13:00);
  • в Краснотурьинске — ТЦ "Столичный" (7 октября до 18:00, с 10 по 13 октября с 12:00 до 18:00);
  • в п. Бисерть — ТЦ "Верный" (8 октября с 9:00 до 15:00).

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС, напомнили в департаменте информполитики Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.10.2022, 21:56 / Спорт
"Урал" обыграл "Химки" и покинул зону вылета
07.10.2022, 21:06 / Общество
В свердловском филиале "Динамо" выбрали нового директора
07.10.2022, 20:28 / Экономика
Сбербанк предупредил о сбое в работе приложения за границей
07.10.2022, 20:00 / Общество
В России ужесточили правила продажи животных
07.10.2022, 19:24 / Политика
В Камышлове переизбрали главу