График вакцинации в свердловских ТЦ с 7 по 13 октября

Для жителей Свердловской области в торговых центрах и других общественных местах продолжают работать выездные пункты вакцинации. Сделать прививку можно против гриппа, коронавируса, дифтерии и гепатита В.
Медработники отмечают, что октябрь — месяц, когда еще можно успеть обеспечить себя надежной защитой против гриппа, сделав прививку.
"Обращаю внимание, что в первую очередь в вакцинации своих сотрудников должны быть заинтересованы руководители, ведь своевременная вакцинопрофилактика убережет производство от простоев в период эпидемии гриппа", — добавил главный внештатный специалист регионального минздрава по медпрофилактике Александр Харитонов.
График работы выездных пунктов вакцинации с 7 по 13 октября выглядит следующим образом:
в Екатеринбурге
- ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00;
- ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00;
- ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00;
- ТРЦ "Глобус" (ул. Щербакова, 4) — 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00;
- ТЦ "Окей" (ул. Бабушкина, 2а) — 12 октября с 15:00 до 18:00;
- ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00;
в Ирбите
- Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17а) — 11 октября с 9:00 до 14:00;
- Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 13 октября с 9:00 до 14:00.
По одному пункту откроется:
- в Нижнем Тагиле — Нижнетагильский цирк (12 октября с 15:00 до 18:00);
- в Асбесте — ТЦ "НЕБО" (7 октября с 14:00 до 18:00, 8 октября с 10:00 до 14:00);
- в Сухом Логу — ДК "Кристалл" (с 10 по 13 октября с 8:30 до 12:00);
- в Каменске-Уральском — ТЦ "Кировский" (8 и 9 октября с 11:00 до 15:00);
- в Сысерти — ТЦ "Бажов" (13 октября с 10:00 до 13:00);
- в Краснотурьинске — ТЦ "Столичный" (7 октября до 18:00, с 10 по 13 октября с 12:00 до 18:00);
- в п. Бисерть — ТЦ "Верный" (8 октября с 9:00 до 15:00).
Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС, напомнили в департаменте информполитики Свердловской области.