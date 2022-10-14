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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 октября 2022, 14:15

На Среднем Урале жители смогут привиться от COVID-19 интраназальным способом

  Валерия Белякова
Вакцинация

На Среднем Урале для интраназального способа вакцинации от коронавируса будет применяться "Гам-Ковид-Вак". Фото: Павел Ворожцов

Жители Свердловской области смогут привиться от коронавируса интраназальным способом. В регионе ждут поставку специальных насадок для шприцев, которые необходимы для такого вида вакцинации.

"Сегодня мы организовали закуп этих насадок. И как только они появятся, мы их направим во все медицинские организации. Многие боятся ставить уколы. Я думаю, мы сможем больше привлечь населения", — рассказала на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева, добавив, что для интраназального введения Минздравом РФ рекомендована вакцина "Гам-Ковид-Вак".

Замминистра отметила, что на Среднем Урале продолжается прививочная кампания против гриппа. Пока вакцина поступила в регион не в полном объеме, однако в течение ближайших двух недель в Свердловской области ждут оставшуюся партию. Медицинские организации дефицита в противогриппозном антигене не испытывают.

Иммунизация населения проходит в детских садах, школах, учреждениях и ведомствах, на предприятиях различного профиля. Жители могут привиться в торговых центрах (ТЦ). Этим воспользовались больше трех тысяч человек. Кроме этого, отметила заместитель министра, сегодня свердловчане могут одновременно вводить две вакцины: от гриппа и коронавируса.

По данным Управления Роспотребнадзора в Свердловской области, за прошлую неделю в регионе было зафиксировано 35,5 тысяч новых случаев ОРВИ. Медики отмечают, что вакцинация пока остается единственным эффективным способом избежать тяжелых последствий для пациента после заболевания гриппом.

"Достигая охват вакцинацией в 50–55% населения, нам в прошлые годы удалось предотвратить широкомасштабную эпидемию гриппа в Свердловской области. Привитые болеют гриппом и ОРВИ в 10 раз реже, чем не получившие препарат", — резюмировала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

Напомним, на Среднем Урале привиться от гриппа и COVID-19 можно в торговых центрах, а также поликлиниках.

Областная газета Свердловской области

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