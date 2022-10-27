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Общество / Здравоохранение и здоровье
27 октября 2022, 14:05

В горбольнице Асбеста открылось отделение ранней реабилитации пациентов

горбольница Асбеста

Благодаря применению методик ранней реабилитации врачи снижают тяжесть негативных последствий. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Медучреждение вошло в список 12 пилотных площадок Среднего Урала, где работают отделения ранней реабилитации пациентов. Проект реализуется региональным минздравом при поддержке губернатора Евгения Куйвашева.

Главная цель проекта — добиться снижения инвалидизации уральцев, перенесших серьезные операции и заболевания, сообщает департамент информполтики Свердловской области.

Отмечается, что реабилитация по новому стандарту начинается беспрецедентно рано — на третьи сутки пребывания пациентов в отделении. С каждым индивидуально работает мультидисциплинарная бригада, в которую входят врач-реабилитолог, логопед, клинический психолог, специалист по физреабилитации, медсестра по реабилитации.

"Специалисты всесторонне обследуют пациентов, у которых имеются показания к реабилитации. Акцентируют внимание на тех функциях организма, которые пострадали особенно сильно, дают оценку потенциала организма на восстановление, чтобы после тяжелой болезни человек мог вернуться к повседневной жизни с минимальными потерями для здоровья", — рассказал заведующий отделением ранней реабилитации городской больницы Асбеста Александр Полыга.

При переводе пациента из отделения ранней реабилитации в профильное, к примеру, травматологию или неврологию, лечение будет продолжено до окончания курса. В программу могут быть включены в том числе массаж, респираторный и циклический тренинги, электронейромиостимуляция. Для этого в отделение Асбеста было приобретено спецоборудование на общую сумму более 2,4 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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