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3 ноября 2022, 13:10

На Среднем Урале выявили 388 новых случаев COVID-19

коронавирус

За сутки из больниц выписали 9 774 россиянина. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области выявили 388 новых случаев ковида. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 545 753.

Выздоровели за все время 529 502 свердловчанина, в том числе 780 — за последние сутки. Госпитализировали еще 70 человек. С начала пандемии скончалось 10 854 пациента с подтвержденным диагнозом (+2 за последние 24 часа).

В России за сутки диагноз COVID-19 поставили 6 375 гражданам. За все время зарегистрировали 21 447 518 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

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