Опубликован график работы пунктов вакцинации в свердловских ТЦ до 10 ноября

Свердловчане могут одновременно привиться против коронавируса и гриппа. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области продолжается вакцинопрофилактика. Даже в праздничные дни жители региона смогут привиться против гриппа, COVID-19, дифтерии и гепатита в торговых центрах.

"Минувшие три недели показали хороший уровень снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и ОРЗ, но это не повод успокаиваться. Нам нужно сформировать надежный коллективный иммунитет среди населения", — отметил главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

График работы выездных пунктов вакцинации с 4 по 10 ноября выглядит следующим образом: В Екатеринбурге ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 4 и 5 ноября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 4 и 5 ноября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 4 и 5 ноября с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Окей" (ул. Бабушкина, 2а) — 9 ноября с 15:00 до 18:00

ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 4 и 5 ноября с 10:00 до 14:00. В Асбесте ТЦ "НЕБО" (ул. Ленинградская, 26/2) — 5 ноября с 10:00 до 14:00. В Ирбите Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17а) — 8 ноября с 9:00 до 14:00;

Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 10 ноября с 9:00 до 14:00. В Качканаре ТЦ "Восток" (ул. Гикалова, 7б) — 5 ноября с 10:00 до 15:00. В Сысерти ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) — 10 ноября с 10:00 до 13:00. В поселке Бисерть ТЦ "Верный" (ул. Октябрьская, 17) — 5 ноября с 11:00 до 14:00.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС, напоминают в департаменте информполитики Свердловской области.