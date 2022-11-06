В РФ зарегистрировали 4 566 новых случаев заболевания COVID-19

На Среднем Урале за сутки коронавирусом заболели 389 человек. Фото: Павел Ворожцов

За стуки в регионах России зафиксировали 4 566 новых случаев заболевания COVID-19. Данные статистики сообщает федеральный оперативный штаб.

За прошедшие 24 часа с коронавирусной инфекцией были госпитализированы 457 человек, 62 пациента скончались. Выздоровели 5 735 россиян.

В Свердловской области за сутки COVID-19 заболели 389 жителей. Под наблюдение врачей в больницы направлены 7 человек. Зарегистрирован 1 летальный исход. Медики вылечили 276 свердловчан.