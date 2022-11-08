В Свердловской области начали использовать назальную вакцину от COVID-19

В Свердловскую область поступили 300 тысяч насадок на шприц для введения вакцины от коронавируса через нос. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловскую область поступили насадки на шприцы для введения интраназальной вакцины от коронавируса. 300 тысяч атомайзеров закупили за счет бюджета региона.

До конца недели их распределят по всем медицинским учреждениям в рамках программы "Общественное здоровье уральцев", сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Медики рассказали, что перед введением препарата необходимо очистить нос. Вакцина вводится на вдохе. После процедуры человек около получаса должен находиться под присмотром медиков. В течение последующих двух часов пациенту запрещено пить, есть и курить. По данным врачей, такой способ иммунизации помогает создать барьер, препятствующий заражению коронавирусом через слизистую оболочку носа. Вакцина состоит из двух компонентов и вводится в организм с интервалом в 21 день. Привиться повторно необходимо через полгода.

"Интраназальный метод вакцинопрофилактики не является нововведением. В музее гигиены Центра общественного здоровья и медицинской профилактики даже есть плакат советских времен, призывающий к подобной вакцинации против гриппа. Но я бы рекомендовал такой метод формирования иммунитета для тех, кто уже делал прививку против COVID-19 не менее шести месяцев назад или переболел коронавирусом. Для жителей, имеющих хронические заболевания и старше 60 лет, надежнее будет вакцинироваться традиционным способом", — отметил главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

В Свердловской области прививки от COVID-19 сделать можно в любой поликлинике или в пунктах вакцинации, оборудованных в торговых центрах.

Напомним, накануне на Среднем Урале зафиксировали первый случай заболевания гриппом в этом эпидсезоне у приезжей из Казахстана женщины.