Заместитель главного врача ТЦМК Иван Фролов в операционной мобильного комплекса. Фото: Алексей Кунилов

Созданием и реализацией идеи занимались специалисты территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) Свердловской области под руководством главного врача Виктора ПОПОВА. Разработка не имеет аналогов, комплекс включает в себя палату реанимации, операционную, штаб, приемно-диагностический и эвакуационный модули.

Мобильный медицинский комплекс разработан для оказания помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. «Больница на колесах», как называют ее медики, создана на базе автобуса ЛиАЗ. Модель выбрана низкопольная.

Внутри находится палата реанимации, рассчитанная на четверых пострадавших. Как рассказывает заместитель главного врача ТЦМК Иван Фролов, она оборудована всем необходимым для проведения интенсивной терапии: аппараты ИВЛ, дозаторы, мониторные наблюдения, кислород, дефибриллятор и вакуумный аспиратор. Другой отсек оборудован под операционную.

«Понятно, что плановые операции здесь делать не будут, но по экстренным показаниям можно провести вмешательство: какой-то крупный сосуд ушить, чтобы пациент не умер от кровотечения до приезда в больницу. Здесь есть ванна для первичной санитарной обработки, к примеру, на случай, если пациента достали из-под завалов, он в грязи и непонятно, что с ним происходит. Если у человека поражение отравляющим веществом, в таком случае в баки заливается антидот, и с помощью душа проводится необходимая первичная обработка», – пояснил Иван Фролов.

Переместить пациента из операционной в реанимацию или наоборот всегда можно с помощью лифта, который двигается по всей длине автобуса.

Внутри и на крыше комплекса располагаются короба, в которых также находится оборудование: складные палатки-модули, освещение, рукомойники, носилки, каталка, столы, стулья, лестницы, расходные материалы.

Гигантские длинные палатки оранжевого и белого цвета устанавливают по обе стороны автобуса таким образом, чтобы они образовывали крест, который хорошо видно с воздуха. Это отличный ориентир для посадки вертолетов. К тому же, цвета палаток указывают на то, какие пациенты находятся внутри: в оранжевой – вновь прибывшие, в белой – уже готовые к отправке в больницу.

Внутри автобуса также есть командно-штабной отсек для проведения совещаний, а также столовая и санузел.

При чрезвычайных ситуациях комплекс еще не применялся, говорят медики, и это хорошо. Однако машина активно используется во время массовых мероприятий, таких как военные парады и крестные ходы, рассказывает Иван Фролов:

– Мы в любой момент можем выехать и оказывать помощь на месте. Берем необходимых специалистов, в зависимости от ЧС. Время сбора 15 минут. Состав бригады зависит от вида ЧС: при пожаре понадобятся комбустиологи и реаниматологи – узкая специализация. При разрушении здания будет очень много травм, нужны больше травматологи и хирурги. Минимальный состав в реанимации – врач-реаниматолог, анестезиолог и два средних работника, в операционной – хирург, анестезиолог и медсестра, в приемно-диагностическом отсеке один врач, два фельдшера, в эвакуационном достаточно одного врача, одного фельдшера, – рассказывает заместитель главврача.

В составе бригады также водитель, связист, инженер и электрик, которые отвечают за бесперебойную работу мобильного комплекса. Полностью автономно комплекс может работать 8–12 часов.

В этом году разработку свердловских медиков высоко оценил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, но в серийное производство «больница на колесах» пока не запущена. Стоимость одной машины – более 30 миллионов рублей. В России таких всего две: на Среднем Урале и в Крыму.

В планах уральских врачей и дальше продолжать работу над совершенствованием мобильного комплекса.

Больница на колесах изготовлена в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей Кунилов