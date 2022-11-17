На Среднем Урале выявили 284 новых случая COVID-19

За сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 284 человека. В больницы на лечение направлены 36 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.
За сутки в регионе не зафиксировано случаев летального исхода. Выздоровели 399 свердловчан.
В регионах России за прошедшие 24 часа зарегистрировали 5 680 новых заболевших ковидом. 1 113 человек госпитализированы. Скончался 61 человек. 6 735 россиян вылечились от коронавирусной инфекции.
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