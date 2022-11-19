В Свердловской области за сутки COVID-19 выявили у 274 жителей

Число новых случаев заражения коронавирусом в РФ за сутки составило 5 445. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале за сутки коронавирусной инфекцией заболели 274 человека. 43 свердловчанина госпитализированы, приводит актуальные данные федеральный оперативный штаб.

За прошедшие 24 часа в Свердловской области зарегистрировано два случая летальных исходов из-за ковида. Выздоровели 386 человек.

В регионах за сутки COVID-19 заразились 5 445 россиян. В отделения больниц направлены 1 063 человека. Скончались 62 пациента. Вылечился 6 621 житель страны.