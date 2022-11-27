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27 ноября 2022, 14:15

В Свердловской области за сутки выявили 297 случаев ковида

коронавирус

За сутки в стране госпитализировали 661 человека. Фото: Галина Соловьева

Еще 297 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Среднем Урале. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 553 210.

Выздоровели за все время 538 346 свердловчан, в том числе 290 — за последние сутки. Госпитализировали еще 11 человек. С начала пандемии скончался 10 881 пациент с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 5 918 человек. За все время зарегистрировали 21 574 764 случая, сообщает федеральный оперштаб.

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