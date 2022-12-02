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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 декабря 2022, 13:42

За сутки в Свердловской области выявили 307 случаев ковида

коронавирус

За сутки в стране госпитализировали 1 150 человек. Фото: Павел Ворожцов

Еще 307 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Среднем Урале. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 554 722.

Выздоровели за все время 539 936 свердловчан, в том числе 278 — за последние сутки. Госпитализировали еще 54 человека. С начала пандемии скончались 10 883 пациента с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 6 721 человека. За все время зарегистрировали 21 604 334 случая, сообщает федеральный оперштаб.

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Областная газета Свердловской области

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