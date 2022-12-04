В Свердловской области за сутки выявили 312 случаев ковида

За все время в стране выздоровели 21 018 980 человек. Фото: Галина Соловьева

Еще 312 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Среднем Урале. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 555 343.

Выздоровели за все время 540 252 свердловчанина, в том числе 191 — за последние сутки. Госпитализировали еще 8 человек. С начала пандемии скончались 10 886 пациентов с подтвержденным диагнозом (+2 летальных исхода за сутки).

В России за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 6 598 человек. За все время зарегистрировали 21 617 601 случай, сообщает федеральный оперштаб.