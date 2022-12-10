В Свердловской области за сутки выявили 346 случаев COVID-19

В регионах РФ коронавирус за сутки выявили у 7 397 человек. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале за сутки коронавирусом заразились 346 человек. Зафиксирован один летальный исход, сообщает новые данные статистики федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы 43 свердловчанина. Выздоровели 292 жителя Среднего Урала.

В регионах России за сутки COVID-19 зарегистрировали у 7 397 человек. В стационары на лечение направлены 1 475 пациентов. Зафиксировано 54 смерти. Вылечились от ковида 6 446 человек.