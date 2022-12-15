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Общество / Здравоохранение и здоровье
15 декабря 2022, 13:31

Коронавирусом заразились еще 378 жителей Свердловской области

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В Москве COVID-19 подтвердили у 1 692 пациентов, в Санкт-Петербурге — у 1 024, а в Московской области — у 209. Фото: Галина Соловьева

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 7 833 новых пациента с коронавирусом, из которых 378 приходится на Свердловскую область. Всего с начала пандемии в стране выявили 21 692 870 случаев заболевания.

В Москве COVID-19 подтвердили у 1 692 пациентов, в Санкт-Петербурге — у 1 024, а в Московской области — у 209.

По всей России за день выздоровели 7 539 человек, при этом в больницы доставили 1 386 пациентов. Кроме того, болезнь унесла жизни еще 57 россиян.

На Среднем Урале за прошедшие сутки победить инфекцию смогли 464 человека, 48 пациентов госпитализировали, летальных исходов не зафиксировано. Днем ранее в Свердловской области подтвердили 372 случая заражения коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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