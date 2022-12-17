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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 декабря 2022, 13:16

В Свердловской области коронавирусом заразились еще 387 человек

  Валерия Белякова
Екатеринбург

За сутки в Свердловской области госпитализировали 50 человек с коронавирусом. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале за сутки коронавирус выявили у 387 человек. Зафиксирован один летальный исход, приводит обновленные данные статистики федеральный оперативный штаб.

На лечение в стационары свердловских больниц направлены 50 пациентов. 392 человека выздоровели.

В регионах России за прошедшие 24 часа COVID-19 заболел 7 531 житель. Госпитализированы 1 266 пациентов. Скончались 58 человек. Выздоровели 7 269 россиян.

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