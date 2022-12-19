ОРВИ задала свердловским школьникам «домашку»

На дистанционную форму обучения перешли школьники Екатеринбурга, Сухого Лога, Богдановича и Каменска-Уральского. Фото: Алексей Кунилов

Учащихся школ Екатеринбурга, Богдановича, Сухого Лога и Каменска-Уральского со вчерашнего дня перевели на дистанционную форму обучения. Причина – резкий рост заболеваемости ОРВИ. По этой же причине уже с 26 декабря все школы Среднего Урала уйдут на каникулы, сообщает региональный Роспотребнадзор. Родители опасаются, что ограничения могут негативно сказаться на качестве обучения детей.

На Среднем Урале растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. У большинства пациентов диагностируется вирус H1N1, известный как свиной грипп, а эпидпорог превышен сразу в нескольких территориях региона, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Самыми неблагополучными являются Богдановичский, Асбестовский и Рефтинский городские округа – там показатели заболеваемости в 1,5 и более раз превышают среднеобластные. В целом по области за неделю заболели ОРВИ более 58,5 тысячи человек, почти половина из них – жители Екатеринбурга.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева в конце прошлой недели рекомендовала вернуться к практике ношения масок в местах массового пребывания. Вчерашний день принес новые ограничения: школьники сразу четырех муниципалитетов – Екатеринбурга, Сухого Лога, Богдановича и Каменска-Уральского – ушли на дистанционную форму обучения.

По словам главного внештатного специалиста Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александра Харитонова, принимаемые властями меры адекватны степени стоящей перед регионом опасности.

– Все правильно делается. Мы уже много лет не видели такого роста заболеваемости: подъем по гриппу начался уже со второй половины ноября, – отмечает он. – Высока вероятность, что ближе к праздникам показатели будут такими, что придется ограничивать проведение новогодних мероприятий. Чтобы этого не произошло, мы должны разорвать цепочку распространения гриппа.

У родителей свердловских школьников еще свежи воспоминания о предыдущем удаленном обучении. Его ввели в самом начале пандемии, в марте 2020 года, а отменили в конце февраля этого года.

– Помню, как просела тогда успеваемость у сына. Пришлось усиленно нагонять. Но этот год у нас особенный – выпускной. Есть опасение, что дети не получат нужного качества знаний, – делится мама одиннадцатиклассника из Екатеринбурга Елена Сосновских. – Учителя, конечно, обещают, что такого не произойдет. Нам уже сообщили, что со вторника начинаются тестовые экзамены по основным и выбранным предметам и проходить они будут в очном формате, так что в этом году со школой пока не прощаемся.

Тревоги Елены разделяет учитель истории школы села Байны Богдановичского района Галина Разливинских. Здесь на дистант ушли 400 детей. И уже сейчас понятно, что из-за недостатка планшетов, которые в таких случаях выдают им школы, возможность «посещать» онлайн-уроки будет не у всех.

– Но главное даже не это. Дети на дистанте теряют собранность, нацеленность на результат. В прошлом году они достаточно долго пробыли на удаленке, и нам было сложно потом вернуть их в прежний учебный тонус, – вспоминает педагог. По ее мнению, при первой же возможности детей нужно будет вернуть в школы.

Впрочем, и.о. директора школы №5 Сухого Лога Тамара Ладиксчитает: поводов для волнения у родителей школьников быть не должно. Система дистанционного обучения отработана: с учениками налажена постоянная связь при помощи электронного дневника и мессенджеров, проводятся онлайн-занятия.

Коллегу из Сухого Лога поддерживает директор школы №4 города Богданович Елена Михаленко.

– Мы спокойно переключились на дистант, – рассказывает она. – С утра выдали во временное пользование учащимся, не имеющим гаджетов, школьные планшеты. В запасе есть еще. Если ребенок не может по какой-то причине выйти онлайн, предоставляем ему возможность посмотреть урок в записи либо находим другую доступную форму консультации. Это особенно актуально для начальных классов. Для учащихся, у кого впереди ЕГЭ, будут сохранены очные консультации. Хотелось бы, чтобы после январских каникул педагоги и ученики начали общаться, как обычно, напрямую – глаза в глаза.

Еще одним ответом на резкий рост заболеваемости стало сокращение учебной четверти. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что все школы Среднего Урала уйдут на каникулы уже с 26 декабря. Таким образом, свердловским школьникам осталось учиться в этом году всего пять дней.