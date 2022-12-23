Мобильные пункты вакцинации в свердловских ТЦ будут работать до 29 декабря

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Фото: Галина Соловьева

В преддверии новогодних праздников жители Свердловской области могут бесплатно привиться против гриппа, COVID-19, гепатита В, дифтерии и других заболеваний. Мобильные пункты будут принимать всех желающих в торговых центрах региона до 29 декабря включительно.

"Число заболевших ОРВИ и гриппом продолжает расти. За минувшую неделю по области зарегистрировано более 74,5 тысячи новых случаев. Нагрузка на медицинских работников очень серьезная. Поэтому было решено завершить работу выездных пунктов вакцинации 29 декабря и продолжить прием в поликлиниках наших больниц. Прививочные кабинеты работают в том числе по выходным", — сообщил главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медпрофилактике Александр Харитонов.

График работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19, гриппа и других инфекций с 23 по 29 декабря В Екатеринбурге: ТРЦ "Гринвич" (ул. 8 Марта, 46) — 23 декабря до 18:00, 24 декабря с 10:00 до 16:00;

ТЦ "МЕГА" (ул. Металлургов, 87) — 23 декабря до 18:00, 24 декабря с 10:00 до 14:00;

ТЦ "Дирижабль" (ул. Академика Шварца, 17) — 23 декабря с 14:00 до 18:00, 24 декабря с 10:00 до 14:00;

ТРЦ "Кировский" (Сиреневый бульвар, 2а) — 23 декабря с 14:00 до 18:00, 24 декабря с 10:00 до 14:00;

ТРЦ Veer Mall (просп. Космонавтов, 108д) — 23 декабря с 15:00 до 18:00, 24 декабря с 10:00 до 14:00; В Ирбите: Спортпавильон "Юность" (ул. Свердлова, 17а) — 27 декабря с 9:00 до 14:00;

Гостиница "Ница" (ул. Первомайская, 46) — 29 декабря с 9:00 до 14:00. В Сысерти: ТЦ "Бажов" (ул. Коммуны, 37) — 29 декабря с 10:00 до 13:00. В п. Бисерть: ТЦ "Магнит" (ул. Тимирязева) — 24 декабря с 11:00 до 14:00.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС, напоминает департамент информполитики региона. Ознакомиться с полным графиком работы выездных пунктов вакцинации и кабинетов вакцинации в Свердловской области можно на сайте Центра общественного здоровья и медпрофилактики.