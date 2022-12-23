В регионах России коронавирусом за сутки заразились 7 409 человек

На Среднем Урале выявили 316 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьева

7 409 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки на территории РФ, сообщают обновленные данные статистики в федеральном оперативном штабе.

Зафиксировано 57 летальных исходов, госпитализированы 1 192 пациента. В связи с выздоровлением выписано 8 275 человек.

В Свердловской области за сутки COVID-19 выявили у 316 жителей. В стационары на лечение направлен 51 человек, скончался 1 пациент, 474 свердловчанина выздоровели.