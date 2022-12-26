За неделю дистанта в школах Екатеринбурга число заболевших учеников снизилось более чем на 35 %

Школьники временно перешли на дистанционное обучение 19 декабря. Фото: Алексей Кунилов

Замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева заявила, что введение дистанта и разобщение детских коллективов в школах перед новогодними каникулами положительно сказалось на стабилизации заболеваемости ОРВИ и гриппом. Школьники временно перешли на дистанционное обучение 19 декабря.

За неделю с момента введения дистанта число заболевших среди детей от 7 до 14 лет снизилось на 49 %, а среди подростков от 15 до 17 лет — на 35 %.

"Разобщение детей в период эпидемии помогает снизить количество заразившихся, а новогодние мероприятия и елки не поддерживают такие же темпы распространения инфекции, как посещение учебных занятий. Решение о продлении дистанционного обучения в школах Екатеринбурга после Нового года будет принято исходя из общей эпидемиологической ситуации, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора", — заявила Екатерина Сибирцева.

Решение о переводе школьников на дистант связано также с тем, что дети могут заразить представителей старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга напоминают, что самым эффективным способом защиты от респираторных инфекций и их осложнений является вакцинация. Сделать прививку от коронавируса и гриппа можно в поликлиниках по месту жительства, записавшись по единому номеру 122, обратившись на сайт медучреждения или на портал "Госуслуги". При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и прививочный сертификат.