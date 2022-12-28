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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 декабря 2022, 14:04

В Свердловской области за сутки выявили 176 случаев коронавируса

коронавирус

Санврачи рекомендуют носить маски в общественных местах. Фото: Галина Соловьева

176 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Среднем Урале. Число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии — 562 975.

Выздоровели за все время 548 357 свердловчан, в том числе 306 — за последние сутки. Госпитализировано еще 36 человек. С начала пандемии скончались 10 900 пациентов с подтвержденным диагнозом.

В России за сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 6 202 человек. За все время зарегистрировано 21 781 026 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

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Областная газета Свердловской области

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