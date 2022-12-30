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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 декабря 2022, 15:17

В праздничные дни будут работать все больницы Среднего Урала

медицинский работник

Доступность медицинской помощи свердловчанам обеспечивается в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Фото: Владимир Мартьянов

Для оказания экстренной помощи жителям Свердловской области приемные отделения и травмпункты будут работать круглосуточно. Стационары — без выходных.

Прием по специальному графику продолжат вести сотрудники поликлиник. Посетители медучреждений смогут получить неотложную помощь, пройти диспансеризацию, а также привиться против коронавируса и гриппа, сообщает департамент информполитики региона.

Актуальный график работы всех подразделений больниц, включая кабинеты ЭКГ, женской консультации, флюорографии и неотложной стоматологической помощи опубликован здесь. Перед посещением врача рекомендуется подтвердить информацию по телефону регистратуры.

Отмечается, что при появлении симптомов ОРВИ, гриппа или иного респираторного заболевания необходимо обращаться за помощью в поликлинику по месту жительства (регистрации). Также можно вызвать участкового терапевта. Бригаду скорой помощи нужно вызывать, если у вас температура выше 38,5 градусов и затруднено дыхание. Скорая медицинская помощь оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих экстренного медицинского вмешательства.

Добавим, по данным на 26 декабря, на Среднем Урале зарегистрировано 69 045 случаев респираторных заболеваний. Это на 7,4% меньше, чем на прошлой неделе. Снижения уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом удалось достичь благодаря введению дистанционного обучения в крупных городах региона.

Областная газета Свердловской области

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