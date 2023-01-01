В Свердловской области за сутки COVID-19 выявили у 122 жителей

За сутки в Свердловской области не зафиксировано летальных исходов. Фото: Галина Соловьева

122 жителя Среднего Урала заразились коронавирусом за прошедшие сутки. Госпитализированы 6 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За сутки случаи летальных исходов в Свердловской области не зафиксированы. Выздоровели 109 жителей Среднего Урала.

В регионах России за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 5 038 человек. На лечение в больницы направлены 470 жителей, скончались 50 пациентов. Выздоровели — 5 283.