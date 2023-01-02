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Общество / Здравоохранение и здоровье
2 января 2023, 14:59

На Среднем Урале COVID-19 за сутки выявили у 117 человек

  Валерия Белякова
Екатеринбург

На Среднем Урале за сутки не зарегистрировано ни одного случая летального исхода. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки коронавирусом заразились еще 117 человек. Летальных исходов не зарегистрировано, сообщили в федеральном оперативном штабе.

На лечение в стационар направлен 1 пациент. 106 жителей выздоровели.

В регионах России за прошедшие 24 часа коронавирусную инфекцию выявили у 3 884 человек. Скончались 43 пациента. Госпитализированы 379 граждан. Выписаны с больничных 4 489 человек.

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Областная газета Свердловской области

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На Среднем Урале COVID-19 за сутки выявили у 117 человек