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4 января 2023, 14:18

За сутки в России выявили 3 328 случаев коронавируса

Девушка с лекарствами

За сутки в Свердловской области зарегистрировали 87 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьева

Коронавирусом за прошедшие 24 часа заразились 3 328 россиян, среди которых 87 жителей Свердловской области. При этом победить инфекцию смогли 4 942 человека.

В Москве ковид выявили еще у 1 046 человек, в Санкт-Петербурге — у 328, а в Московской области — у 38 человек.

С начала пандемии в России зарегистрировали 21 813 839 случаев заражения коронавирусом, из которых 21 227 998 завершились выздоровлением. За день в стране госпитализировано 662 новых пациента, 45 человек скончались от болезни.

В Свердловской области за сутки выздоровели 83 пациента, в больницы доставили 26 уральцев. Новых жертв коронавируса не зарегистрировано. Отметим, что днем ранее на Среднем Урале подтвердили 97 случаев COVID-19.

Областная газета Свердловской области

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