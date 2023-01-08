Свердловская "воздушная скорая" в 2022 году эвакуировала 650 пациентов

Основные места дислокации четырех медицинских вертолетов — Екатеринбург и Краснотурьинск. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Врачи Центра медицины катастроф Свердловской области эвакуировали в каретах воздушной скорой помощи из районных больниц в областные клиники около 650 свердловчан. Такие данные за 2022 год озвучили в департаменте информполитики региона.

Количество эвакуаций по воздуху юных пациентов и взрослых примерно одинаковое. Так, в прошлом году с вертолетной площадки в Краснотурьинске, которую в 2021 году открыл глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, транспортировали 116 детей. Среди них малыши, родившиеся раньше срока. Их доставляли в Областную детскую клиническую больницу и другие клиники региона.

Отмечается, что время воздушной эвакуации по сравнению с сухопутной транспортировкой сокращается на несколько часов. Например, два часа вместо шести при вылете с северных или южных окраин региона. А поскольку пациенты у авиабригад всегда "тяжелые", длительность полета — один из решающих факторов в сохранении жизни и здоровья людей.

Всего в регионе для приземления медицинского вертолета оборудовано 39 площадок — в Ирбите, Бисерти, Ачите, Тавде, Нижнем Тагиле, Серове, Асбесте, Алапаевске и других населенных пунктах.

"Каждая вертолетная площадка оборудована сигнальными огнями, поэтому при летной погоде мы работаем круглосуточно. Есть возможность осуществлять и транзитные перелеты в другие регионы и даже страны. Самый дальний вылет на сегодняшний день был в Казахстан, когда оказывали помощь мальчику с инсультом", — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог, лауреат Всероссийской премии в области санавиации "Золотой час" Петр Еговцев.

Добавим, всего специалисты Территориального центра медицины катастроф в 2022 году выполнили 2,5 тысячи эвакуаций (наземных и по воздуху), оказав помощь более чем 7 тысячам пациентов.