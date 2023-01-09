В 2023 году для свердловских больниц приобретут восемь аппаратов МРТ

Высокоточная диагностика на аппаратах МРТ в 2023 году станет почти на 70 % доступнее для уральцев. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В течение этого года в больницы Свердловской области поступят восемь современных магнитно-резонансных томографов (МРТ). Оборудование закупят по программе модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение".

Новые аппараты планируется поставить в больницы Каменска-Уральского, Первоуральска, Красноуфимска и Асбеста. МРТ также пополнят диагностические службы медучреждений Екатеринбурга: Центральных городских клинических больниц № 1, 3, 6 и ЦГБ № 7, сообщили в департаменте информполитики региона.

На сегодняшний день в госбольницах Среднего Урала функционируют 12 МРТ. Благодаря поступлению новой аппаратуры доступность высокоточной диагностики вырастет на 67 %. Это позволит тысячам граждан проходить обследование максимальной степени точности бесплатно, в том числе и за пределами областного центра.

"Развитие диагностической службы больниц региона — очень важный шаг в снижении смертности от сердечно-сосудистых патологий. Возможности современных аппаратов МРТ позволяют выявить проблемы и риски, которые невозможно обнаружить другими способами, а значит, наши врачи спасут множество жизней. Причем благодаря отсутствию ионизирующего излучения такое обследование безопасно даже для детей", — подчеркнул глава регионального минздрава Андрей Карлов.

Напомним, в прошлом году магнитно-резонансный томограф стоимостью более 80 млн рублей появился в Верхнепышминской ЦГБ (приобретен в рамках нацпроекта "Здравоохранение"). За полгода на нем было выполнено 2 059 исследований, которые прошли пациенты из Березовского, Среднеуральска, Верхней Пышмы, Новоуральска и других свердловских городов.

Добавим, в целом в 2023 году из бюджетов всех уровней на реализацию нацпроекта в Свердловской области планируется направить 4,7 миллиарда рублей.