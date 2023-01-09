Михаил Мишустин утвердил специальные соцвыплаты для отдельных категорий медиков

На эти выплаты будет направлено 152,4 млрд рублей. Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает порядок назначения соцвыплат отдельным категориям медработников. Размеры таких выплат в 2023 году составят от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в месяц.

Прибавку к основной зарплате будут получать медработники дефицитных специальностей, среди которых врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи. На эти выплаты будет направлено 152,4 млрд рублей, а общее количество получателей составит около 1,1 млн медработников.

Врачам центральных районных, районных и участковых больниц полагается самая большая выплата — 18,5 тыс. рублей. По 14,5 тыс. рублей будут получать врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения. По 11,5 тыс. рублей — врачи станций или отделений скорой помощи, а также врачи и медработники с высшим немедицинским образованием, осуществляющие прижизненные гистологические или цитологические исследования, например для диагностики онкологических заболеваний.

Медсестры из центральных районных, районных и участковых больниц будут дополнительно получать по 8,5 тыс. рублей ежемесячно, фельдшеры и медсестры станций и отделений скорой помощи — по 7 тыс. рублей, а медработники со средним образованием в поликлиниках и других учреждениях первичного звена — по 6,5 тыс. рублей.

Младшему медперсоналу, фельдшерам и медсестрам, принимающим телефонные вызовы на станциях скорой помощи, полагается по 4,5 тыс. рублей.

"Сейчас нужно принять все необходимые меры, чтобы дополнительные начисления осуществлялись без промедления. Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены", — передает слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства.