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12 января 2023, 12:56

В России подтвержден первый случай заражения субвариантом омикрон-штамма "кракен"

лаборатория

Первый случай обнаружили в Пензенской области. Фото: Павел Ворожцов

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что в России зарегистрировали случай заражения новым субвариантом омикрон-штамма коронавируса "кракен". Первый заболевший был обнаружен в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARSCoV2.

В надзорном ведомстве отмечают, что в России установлен широкий спектр разновидностей штамма "омикрон", но доминирующим остается ВА.5 — "дельта". Он регистрировался у большинства зараженных во второй половине 2021 года, а также в единичных случаях осенью 2022 года. В последние месяцы другие штаммы зафиксированы не были.

"Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде сопредельных государств, с загрузкой геномных данных в национальную базу данных VGARus, где уже размещено 226 тысяч последовательностей геномов", — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

На сегодняшний день к системе VGARus подключено более 150 учреждений, которые проводят секвенирование геномов COVID‑19.

Областная газета Свердловской области

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