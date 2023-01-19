За последние сутки в России выявлено 5 914 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 5 914 случаев заражения коронавирусом. Фото: Галина Соловьева

Госпитализировано 837 россиян, выздоровели 5 154 пациента.

На 19 января в Свердловской области зафиксировано 566 196 подтвержденных случаев заражения COVID‑19. За сутки в регионе коронавирус подтвердили еще у 183 человек. Полное излечение от заболевания на сегодня в области зафиксировано у 195 078 человек. Справились с болезнью 343 человека, летальных исходов не зарегистрировано.

Днем ранее сообщалось о 181 случае заболеваемости за сутки.