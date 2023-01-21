В 2022 году диспансеризацию прошли более 820 тысяч жителей Свердловской области

Диспансеризация и профосмотры способствуют достижению ключевых показателей национального проекта "Здравоохранение". Фото: Полина Зиновьева

Свыше 820 тысяч свердловчан прошли профилактические обследования в 2022 году — это почти вдвое выше показателя 2021 года. В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что профосмотры и диспансеризация на Среднем Урале остаются одними из приоритетных направлений деятельности медучреждений.

Среди уральцев, прошедших диспансеризацию в 2022 году, доля трудоспособного населения составила 65%. Врачи фиксируют рост осознанного внимания к своему здоровью у социально активных свердловчан, а также указывают на эффективность профилактики, так как многие болезни удается обнаружить на ранней стадии.

В прошлом году медики выявили 461 369 случаев заболеваний, 80 748 из которых (17,5%) были диагностированы впервые. У 68% обследованных были обнаружены заболевания системы кровообращения. На втором месте — болезни органов пищеварения (4,3%). Сахарный диабет диагностировали у 2 222 человек, а болезни органов дыхания — у 1 905 свердловчан.

В рамках диспансеризации у 1 919 жителей региона были впервые выявлены злокачественные новообразования. При этом более 73% случаев врачи смогли распознать на ранней стадии, что позволяет провести лечение с минимальным риском. Чаще всего медики диагностировали рак кожи — у 18,7% обследованных. На втором месте — онкологические заболевания молочной железы (18,4%), а на третьем — рак предстательной железы (8,1%).

"К сожалению, медикам порой приходится сталкиваться с негативным отношением к диспансеризации. Некоторые пациенты не хотят сдавать анализ кала на скрытую кровь, потому что не понимают значимости данного исследования. Некоторое предубеждение есть у женщин по отношению к маммографии — они считают, что это болезненная процедура. Но диспансеризация населения проводится в России с 2013 года, и за 10 лет можно оценить положительный эффект от реализации программы по статистике выявленных заболеваний", — отметил главный внештатный специалист минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Диспансеризация проводится для граждан с 18 лет. Для каждого возраста предусмотрен определенный перечень обследований, в том числе на выявление онкопатологий. На Среднем Урале по инициативе министерства здравоохранения региона продолжает действовать программа "Зеленая суббота", в рамках которой каждую субботу с 9:00 до 16:00 без предварительной записи можно пройти диспансеризацию в любой государственной поликлинике. Для работодателей, которые хотят организовать профилактические осмотры для сотрудников на рабочем месте, действует программа "Добро на предприятие".