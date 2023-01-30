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Общество / Здравоохранение и здоровье
30 января 2023, 18:15

За неделю на Среднем Урале зарегистрировали более 35 тыс. случаев заболевания ОРВИ

ОРВИ

В Екатеринбурге за 7 дней зафиксировали чуть более 16 тыс. случаев ОРВИ. Фото: Галина Соловьева

В Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что за неделю с 16 по 22 января в регионе было выявлено 35 323 случая заболевания ОРВИ, это ниже среднего многолетнего уровня на 14,2 %. Более 60 % заболевших — дети.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области было обследовано 918 человек — доминирует грипп В. Он был выявлен у 7 % обследованных. 

Наиболее неблагополучными по ОРВИ территориями, где уровень заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более, были названы Первоуральск, Ревда, Богданович, Сухой Лог, ЗАТО Свободный, поселок Уральский и Тугулымский ГО. В Екатеринбурге за 7 дней зафиксировали чуть более 16 тыс. случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 12,8 %, отмечается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.

Эпидемиологи рекомендуют свердловчанам:

  • соблюдать домашний режим и обращаться за медицинской помощью при появлении признаков ОРВИ;
  • носить медицинскую маску в местах скопления людей и закрытых помещениях;
  • снизить количество социальных контактов;
  • соблюдать правила гигиены: регулярно и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать спиртосодержащим средством. Также стоит избегать прикосновений к своему рту и носу;
  • вести здоровый образ жизни, который включает в себя правильное питание, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и физическую активность.
Областная газета Свердловской области

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