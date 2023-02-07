В Свердловской области повысился уровень заболеваемости ОРВИ

Большая часть заболевших ОРВИ — дети. Фото: Павел Ворожцов

Больше 37 тысяч случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) зарегистрировано в Свердловской области за прошедшую неделю с 30 января по 5 февраля.

Показатель заболеваемости выше на 9,7 % по сравнению с периодом 23–29 января. Большая часть заболевших — 61 % — дети, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным лабораторных исследований, на Среднем Урале доминируют вирусы гриппа А (Н1N1), гриппа В, риновирусы, аденовирусы, сезонные коронавирусы. Больше всего заболевших ОРВИ выявлено в Первоуральске, Сухом Логу, Богдановиче, Асбесте, Туринске, поселке Уральском и ЗАТО Свободном. Там показатель заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза.

Эпидемиологи призывают граждан соблюдать меры профилактики: носить медицинскую маску в местах массового скопления людей, тщательно мыть руки, при появлении признаков простуды — оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Ранее в Свердловской области за сутки коронавирус обнаружили у 370 человек.