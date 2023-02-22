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Общество / Здравоохранение и здоровье
22 февраля 2023, 14:08

За сутки COVID-19 выявили у 426 свердловчан

  Марина Сапожникова
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Справились с болезнью и выписаны из больниц 517 человек. Фото: Павел Ворожцов

Коронавирус подтвердили еще у 426 жителей Свердловской области. Скончался 1 пациент, сообщает федеральный оперативный штаб.

За сутки госпитализировано 26 свердловчан. Справились с болезнью и выписаны из больниц 517 человек. 

В регионах РФ за прошедшие 24 часа подтверждено 13 954 случая заражения коронавирусной инфекцией. На лечение в стационары направлены 1 800 человек, скончались 34 пациента, выздоровели 15 408 граждан. 

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