За сутки COVID-19 выявили у 426 свердловчан

Справились с болезнью и выписаны из больниц 517 человек. Фото: Павел Ворожцов

Коронавирус подтвердили еще у 426 жителей Свердловской области. Скончался 1 пациент, сообщает федеральный оперативный штаб.

За сутки госпитализировано 26 свердловчан. Справились с болезнью и выписаны из больниц 517 человек.

В регионах РФ за прошедшие 24 часа подтверждено 13 954 случая заражения коронавирусной инфекцией. На лечение в стационары направлены 1 800 человек, скончались 34 пациента, выздоровели 15 408 граждан.