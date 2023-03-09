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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 марта 2023, 14:14

На Среднем Урале COVID-19 подтвердили у 290 человек

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От COVID-19 за последние 24 часа выздоровели 469 свердловчан. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за последние сутки COVID-19 подтвердили у 290 человек, 469 пациентов выздоровело, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

Госпитализирован 1 свердловчанин.

В России за прошедшие 24 часа подтвердили 12 496 случаев коронавируса. Госпитализировано 657 человек, 40 умерло, 12 536 выздоровело.

Санитарные врачи рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами и носить маски в общественных местах.

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Областная газета Свердловской области

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