На Среднем Урале COVID-19 подтвердили у 290 человек

В Свердловской области за последние сутки COVID-19 подтвердили у 290 человек, 469 пациентов выздоровело, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.
Госпитализирован 1 свердловчанин.
В России за прошедшие 24 часа подтвердили 12 496 случаев коронавируса. Госпитализировано 657 человек, 40 умерло, 12 536 выздоровело.
Санитарные врачи рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами и носить маски в общественных местах.
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