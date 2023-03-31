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31 марта 2023, 13:46

Коронавирус подтвердили еще у 261 жителя Свердловской области

Врач в стационаре

В Свердловской области с коронавирусом были госпитализированы 24 пациента. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области за последние сутки COVID-19 выявлен у 261 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

На Среднем Урале за последние 24 часа подтвержден 261 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 147 человек. 24 пациента были госпитализированы. Летальных исходов не зарегистрировано.

За сутки в России выявлено 12 974 заболевших COVID-19. 1 308 россиян доставлены в больницы. 34 пациента умерли. Полностью излечились 11 065 человек.

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Областная газета Свердловской области

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