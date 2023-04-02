Свердловский врач-нарколог рассказал об опасности гаджетов для курения

Электронные сигареты, вейп и системы нагревания табака не помогают бросить курить. Фото: Александр Зайцев

Врач-нарколог высшей квалификационной категории, руководитель Областной наркологической больницы, кандидат медицинских наук Антон Поддубный рассказал об истинном вреде гаджетов для курения, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Специалист отметил, что электронные сигареты, вейп и системы нагревания табака не помогают бросить курить. По словам Антона Поддубного, мифы о том, что низкая температура нагревания табака понижает канцерогенный эффект — уловка маркетологов. На самом деле, поражение внутренних органов при использовании электронных сигарет никуда не исчезает.

Также эксперт отметил, что в современных гаджетах для курения, не содержащих табака, есть синтетический, растворенный в пропиленгликоле никотин.

"Они не горят, а испаряются, образуя мелкодисперсную взвесь никотина. Опять же, создается иллюзия, что это не вредно. Есть масса исследований, подтверждающих, что попадание в организм веществ, содержащих пропиленгликоль, вызывает заболевания дыхательной системы", — объяснил Антон Поддубный.

Эксперт подчеркнул, что зависимость от табака и от электронных устройств приносит одинаковый вред, так как в обоих случаях идет потребление никотина. Негативно влияет на организм и курение кальяна. Врач отметил, что особенный состав кальяна — мелкодисперсный табак, угли и фруктовые добавки — способствует более глубокому проникновению дыма в легкие.