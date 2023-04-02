Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
2 апреля 2023, 16:54

Свердловский врач-нарколог рассказал об опасности гаджетов для курения

  Анастасия Заева
Вейп

Электронные сигареты, вейп и системы нагревания табака не помогают бросить курить. Фото: Александр Зайцев

Врач-нарколог высшей квалификационной категории, руководитель Областной наркологической больницы, кандидат медицинских наук Антон Поддубный рассказал об истинном вреде гаджетов для курения, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. 

Специалист отметил, что электронные сигареты, вейп и системы нагревания табака не помогают бросить курить. По словам Антона Поддубного, мифы о том, что низкая температура нагревания табака понижает канцерогенный эффект — уловка маркетологов. На самом деле, поражение внутренних органов при использовании электронных сигарет никуда не исчезает.

Также эксперт отметил, что в современных гаджетах для курения, не содержащих табака, есть синтетический, растворенный в пропиленгликоле никотин.

"Они не горят, а испаряются, образуя мелкодисперсную взвесь никотина. Опять же, создается иллюзия, что это не вредно. Есть масса исследований, подтверждающих, что попадание в организм веществ, содержащих пропиленгликоль, вызывает заболевания дыхательной системы", — объяснил Антон Поддубный.

Эксперт подчеркнул, что зависимость от табака и от электронных устройств приносит одинаковый вред, так как в обоих случаях идет потребление никотина. Негативно влияет на организм и курение кальяна. Врач отметил, что особенный состав кальяна — мелкодисперсный табак, угли и фруктовые добавки — способствует более глубокому проникновению дыма в легкие.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.04.2023, 17:27 / Общество
В ДТП на Пермском тракте автомобиль разорвало на две части
02.04.2023, 17:04 / Общество
Полиция Екатеринбурга призывает горожан оплатить штрафы
02.04.2023, 16:54 / Общество
Свердловский врач-нарколог рассказал об опасности гаджетов для курения
02.04.2023, 15:25 / Общество
Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
02.04.2023, 14:39 / Общество
Свердловские огнеборцы потушили условный пожар на НПО автоматики