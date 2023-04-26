На Среднем Урале за сутки подтверждено 128 новых случаев коронавируса

128 свердловчан за сутки заразились коронавирусом, госпитализированы 33 человека, сообщает обновленные данные статистики федеральный оперативный штаб.
Летальных исходов не зарегистрировано, выздоровели 132 жителя Свердловской области.
В регионах России коронавирус выявили у 6 012 человек, скончались 33 пациента, на лечение в больничные стационары направлены 1 165 граждан, выздоровели 7 582 человека.
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