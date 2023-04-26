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Общество / Здравоохранение и здоровье
26 апреля 2023, 13:21

На Среднем Урале за сутки подтверждено 128 новых случаев коронавируса

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За сутки в Свердловской области не зафиксировано летальных исходов от коронавируса. Фото: Галина Соколова

128 свердловчан за сутки заразились коронавирусом, госпитализированы 33 человека, сообщает обновленные данные статистики федеральный оперативный штаб. 

Летальных исходов не зарегистрировано, выздоровели 132 жителя Свердловской области. 

В регионах России коронавирус выявили у 6 012 человек, скончались 33 пациента, на лечение в больничные стационары направлены 1 165 граждан, выздоровели 7 582 человека. 

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Областная газета Свердловской области

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