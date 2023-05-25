«Берегите своих детей»

Фото: Пресс-служба Министерства Здравоохранения Свердловской Области

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова о прорывных медицинских технологиях, укреплении детского здоровья и пользе вакцинации.

— Елена Анатольевна, как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию с развитием детского здравоохранения в Свердловской области?

— Оцениваю позитивно. В Свердловской области сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи детям. Каждый уровень решает свои задачи.

— Что это значит?

— Например, первый уровень ориентирован на первичный прием, профилактику и амбулаторное лечение. Второй работает с более сложными проблемами, зачастую требующими стационарного лечения. Третий — это специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь. К учреждениям третьего уровня, оказывающим помощь детям, у нас в регионе относятся Областная детская клиническая больница, детская ГКБ № 9 в Екатеринбурге, Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум» и Свердловская областная клиническая больница № 1, где оказывается кардиохирургическая помощь детям. Кроме того, в каждом управленческом округе созданы межмуниципальные детские центры для оказания специализированной медицинской помощи детям, которые также в свою очередь являются медицинскими организациями второго уровня.

В 2023 году в Свердловской области внедрен расширенный неонатальный скрининг, который позволяет как можно раньше поставить диагноз по 36 генетическим заболеваниям. Фото: Пресс-служба Министерства Здравоохранения Свердловской Области

Такая система организации позволяет обеспечить своевременную доступную качественную медицинскую помощь как жителям крупных городов, так и отдаленных сел и гарантирует, что больного ребенка направят именно в ту больницу, где есть все необходимые специалисты и оборудование.

— В рамках нацпроекта «Здравоохранение» действует региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Свердловской области», рассчитанная до 2024 года.

— Как она реализуется?

— Программа действует в нашем регионе уже пятый год. Благодаря реализации региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Свердловской области» министерством здравоохранения Свердловской области закупило 644 единицы медицинского оборудования (за 2019-2022 гг.) для дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений. На эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено более 750 млн рублей.

В медицинских организациях Свердловской области, оказывающих помощь детям, реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств для комфортного пребывания родителей с детьми. Созданы отдельные входы для больных детей, колл-центры, игровые зоны для детей, зоны комфортного пребывания в холлах поликлиник, установлены крытые колясочные, открытые регистратуры с инфоматами, электронные табло с расписанием приема врачей.

— Среди наиболее острых в системе здравоохранения считается вопрос обеспечения кадрами?

— Могу сказать, что наметилась устойчивая тенденция по улучшению ситуации. Этому способствовал ряд организационных решений, принятых на уровне губернатора и правительства области. Напомню, что в декабре 2022 года правительством утверждена комплексная программа «О реализации мероприятий по обеспечению медицинских организаций Свердловской области квалифицированными кадрами на 2023-2025 годы». В соответствии с программой медицинским и фармацевтическим работникам предоставляются меры социальной поддержки: единовременные пособия на обзаведение хозяйством, единовременные компенсации по программам «Земский доктор (Земский фельдшер)», частичная компенсация медицинским работникам расходов на оплату жилых помещений по договорам найма (поднайма), предоставление жилищных сертификатов.

Кроме того, министерство здравоохранения области ведет работу по целевой подготовке будущих врачей за счет средств федерального и областного бюджетов в Уральском государственном медицинском университете. Подготовка среднего медицинского персонала проводится за счет средств регионального бюджета в Свердловском областном медицинском колледже.

— Скажите, чем может гордиться регион в сфере детского здравоохранения? Есть ли какие- то прорывы, что-то очень крутое, новое?

— Отдельного упоминания заслуживают детские медицинские учреждения, а в особенности Областная детская клиническая больница (ОДКБ) и Детская городская клиническая больница № 9 города Екатеринбурга.

В 2021 году ОДКБ стала лауреатом двух Всероссийских конкурсов: «Лучшая детская больница» и «Лучшее учреждение в области перинатальной медицины». В 2022 больница получила сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности».Ежегодно врачи больницы помогают более двумстам тысяч детей, 50 тысяч из которых получают помощь специалистов выездной консультативно-диагностической поликлиники. В ОДКБ активно применяются телемедицинские консультации, они проводятся в формате: «врач—врач» и «врач—пациент».

Высоких результатов специалисты ОДКБ достигли в области хирургии: нейрофизиологический мониторинг, эндоскопические вмешательства при пороках развития желудочно-кишечного тракта и аномалиях мочевыделительной системы, операции при пороках развития черепа и патологии центральной нервной системы, лечат мочекаменные болезни, патологии почек и мочевого пузыря. Большинство оперативных вмешательств проводится при помощи малоинвазивных технологий, в том числе и при лечении опорно-двигательного аппарата.

Также на базе Областной детской клинической больницы расположен Областной центр детской онкологии и гематологии — первый на Урале и крупнейший в России. Здесь оказывается высокотехнологичная медицинская помощь детям с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями. В центре проходят лечение дети из пяти федеральных округов: Дальневосточного, Сибирского, Центрального, Южного и Уральского. За 15 лет работы Центра выздоровели больше 20 тысяч детей; были выполнены сотни тысяч уникальных исследований; проведены свыше 300 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток.

Детская городская клиническая больница № 9 (ДГКБ № 9) — является крупнейшей многопрофильной больницей города Екатеринбурга. Ежегодно в специализированные отделения ДГКБ № 9, работающие в круглосуточном режиме, поступает около 22 тысяч юных пациентов, выполняются более 12 тысяч оперативных вмешательств. Выполнение такого большого объема работы возможно только при условии постоянного внедрения новых современных лечебно-диагностических технологий.

Все более широко применяемыми сегодня становятся малоинвазивные оперативные вмешательства, такие как лапароскопия, видеоэндоурология, видеоринохирургия, видеоартроскопия. Данные технологии используются как при оперативном лечении хирургических заболеваний, так и при диагностике заболеваний, поддающихся консервативному лечению.

Внедрение этих технологий позволило повысить качество диагностики и эффективность оперативного лечения, существенно снизить количество осложнений, получить хороший косметический эффект, сделать комфортным и безболезненным послеоперационное пребывание ребенка, ускорить его выздоровление и выписку из стационара. Важным моментом является и взаимодействие стационара с консультативно-диагностической поликлиникой, которая также оснащена современным функциональным комплексом, позволяющим проводить диагностические обследования на высоком уровне.

Тактика раннего оперативного лечения глубоких ожогов у детей, которую применяют хирурги детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга, получила высокую оценку столичных экспертов. Оперативность вмешательства и высокотехнологичное оборудование позволяют избирательно удалять нежизнеспособные ткани в первые часы после получения травм. Благодаря этому у пациентов быстрее и полнее восстанавливаются двигательные функции. Помощь с применением данной методики получили уже более 40 детей.

С 2014 года в Свердловской области действует лучшая в России региональная программа акушерского мониторинга, которая позволяет консультировать пациенток в режиме реального времени по всей области и определять своевременное направление на родоразрешение в медицинские организации соответствующего уровня. В Свердловской области уделяется большое внимание вопросу организации оказания медицинской помощи больным с нервно-мышечной патологией, в том числе лекарственному обеспечению таких детей. Так, благодаря активному взаимодействию с президентским фондом поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра» проводится лечение детей с редкими генетическими заболеваниями.

В этом году так же, как и во всей стране, был внедрен расширенный неонатальный скрининг. Эта безопасная процедура, когда из пяточки малыша берут кровь, помогает выявить наследственные заболевания, в том числе спинальную мышечную атрофию (СМА), и в случае необходимости назначить терапию с первых недель жизни ребенка. До 2023 года такая программа включала в себя только пять наследственных заболеваний, сейчас их 36. Специалисты Клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге в этом году уже обследовали более 25 тысяч новорожденных не только из Свердловской области, но и со всего Уральского федерального округа.

Благодаря скринингу мы значительно сокращаем время на постановку диагноза. В ряде случаев врачи могут узнать о болезни и начать ее лечить уже к 10 суткам от рождения ребенка. В прошлые годы на выявление заболевания могли уйти месяцы, терялось драгоценное время, что в отдельных случаях было критично. На территории Свердловской области в соответствии с постановлением правительства Свердловской области от 29.12.2021 № 987-ПП «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, требующих нутритивной поддержки, проживающих на территории Свердловской области, специализированными смесями (растворами) для энтерального и парентерального лечебного питания» дети, нуждающиеся в оказании паллиативной медицинской помощи и требующие нутритивной поддержки, обеспечиваются специализированными продуктами для энтерального или парентерального лечебного питания.

В 2022 году распоряжением правительства Свердловской области от 31.05.2022 № 244-РП утверждена региональная программа Свердловской области «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация в Свердловской области» на 2022–2030 годы, в рамках которой медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь детям и взрослым по профилю «медицинская реабилитация», оснащаются и дооснащаются оборудованием, что позволяет улучшить качество оказания медицинской помощи населению.

— Что в последние годы было построено для детей в рамках нацпроекта «Здравоохранение»?

— В 2019 году была построена детская поликлиника на 170 посещений в смену с дневным стационаром на 15 коек в Красноуфимске, в 2020-м — Детская поликлиника Кировградской центральной городской больницы, в 2022 — новый корпус консультативно-диагностической поликлиники Детской городской поликлиники № 13 Екатеринбурга.

Также в планах строительство новых корпусов детских поликлиник: в Екатеринбурге — это Детская городская клиническая больница № 9, Детская городская больница № 15, также в Березовской центральной городской больнице, Арамильской городской больнице и Серовской городской больнице. Кроме того, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» проведены капитальные и текущие ремонты практически всех детских поликлиник.

— Говорят, что лучшее лечение — это профилактика болезней. Что делается в этом направлении?

— В Свердловской области действуют программы, направленные на профилактику заболеваний и укрепление детского здоровья. Около 900 тысяч детей в нашем регионе ежегодно проходят профилактические осмотры, большой объем лабораторных и инструментальных методов исследования. Это позволяет врачам получить объективную картину по всем классам болезней, выявить риски и профилактировать распространенность заболеваний и обострение хронических патологий. К примеру, у школьников не снижается выявление так называемых «профессиональных» заболеваний. Болезни глаз, заболевания костно-мышечной системы и др. Поэтому школьное здравоохранение сфокусировало свое внимание на здоровьесберегающих технологиях. И тут как раз особое внимание уделяется профилактике подобных заболеваний. Для этого в учебный процесс интегрированы занятия по гигиене, здоровому питанию, необходимости вакцинации, культуре взаимоотношений, правилах работы за компьютером. Такие знания помогают формировать в детях ответственность за собственное здоровье и здоровье будущих поколений.

— В отличие от советских времен, сегодня вакцинация — дело почти добровольное. Многие родители, например, не хотят ставить ребенку ту или иную прививку. Что бы вы сказали таким папам и мамам: от каких прививок можно воздержаться, а какие ставить обязательно?

— Вакцинация — это единственный способ уберечь ребенка от множества опасных, а порой, смертельно опасных инфекций. Человечество регулярно сталкивалось со страшными эпидемиями, которые уносили множество жизней, в том числе детских. Достаточно вспомнить новую коронавирусную инфекцию или вспышку заболевания корью. Во всех случаях, и это признано и доказано, избежать тяжелых последствий помогает именно вакцинация. Многие родители боятся осложнений после прививок, однако риск осложнений от перенесенных инфекций в разы выше.В заключение хотелось бы пожелать здоровья: берегите себя и своих детей. Также в период летних каникул следует помнить о безопасном поведении на водоемах, опасности для детей открытых окон, травм на открытом воздухе.