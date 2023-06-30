Все выпускники одного из первых медицинских классов Свердловской области решили стать врачами

В 2023 году по целевому направлению в медвуз пошло 230 студентов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

16 школьников из медицинского класса первоуральского лицея № 21, выпустившихся за 2 учебных года, решили стать врачами. Из них шестеро стали студентами Уральского государственного медуниверситета, а еще 10 хотят поступить в вуз в этом году. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В нынешнем году мы набираем 230 студентов в медвуз по целевому направлению. Работа с целевиками должна начинаться уже на стадии заключения договоров с ними, это повышает эффективность системы целевого набора. Наша задача — рассказать детям, насколько важно выбирать сегодня сферу здравоохранения", — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

Практически все выпускники медкласса воспользовались целевыми направлениями первоуральской больницы. Мотивация школьников к выбору профессии врача соответствует федеральному проекту по укреплению кадрового потенциала больниц, входящему в нацпроект "Здравоохранение".

Отметим, по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в 2023 году на создание и оснащение еще 10 медицинских классов в регионе направлено 90 миллионов рублей. С успешным опытом первоуральского лицея № 21 по подготовке кадров для системы здравоохранения 30 июня познакомились члены правительства Свердловской области, депутаты Законодательного собрания региона и представители регионального минздрава.

И.о. управляющего администрацией Западного управленческого округа Свердловской области Андрей Язьков отметил, что цель всего проекта — обеспечить условия для подготовки медицинских кадров в количестве, удовлетворяющем потребности системы здравоохранения региона.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Медицинский класс, открытый в 2021 году в лицее № 21 Первоуральска, содержит все необходимое оборудование: стол Пирогова, макеты для изучения анатомии, тренажеры для проведения реанимации, наглядные пособия. Школьники часто бывают на экскурсиях в хирургических и терапевтических корпусах. Они уже познакомились с отделениями кардиологии, травматологии, терапии.

Первоуральская городская больница активно участвует в подготовке будущих кадров на основе соглашения о сотрудничестве между лицеем, учреждениями здравоохранения, областным медколледжем и УГМУ.

Ранее "Областная газета" писала, что областные субсидии на создание медицинских классов получат 10 свердловских школ.