Как уберечь себя от рака легких, рассказал свердловский врач

Врач отмечает, что курение — основная причина заболевания. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Рак легких на Среднем Урале ежегодно диагностируют примерно у 1,8 тысячи человек. Самое важное о страшном заболевании и о том, можно ли его предотвратить, рассказал заведующий торакальным отделением Свердловского областного онкологического диспансера Максим Руденко.

"Рак легких — одно из немногих онкологических заболеваний, происхождение которого доказано: это табакокурение. Продукты горения негативно воздействуют на слизистую бронхиального дерева, вызывая злокачественные новообразования, поэтому наши основные пациенты — мужчины старше 50 лет с многолетним стажем курения", — передает слова Максима Руденко департамент информационной политики Свердловской области.

Максим Руденко отметил, что рак легких никак не проявляет себя на ранних стадиях, часто пациенты идут на обследование только тогда, когда уже наблюдается агрессивное развитие опухоли. Врач назвал основные факторы риска, из-за которых может возникнуть это онкологическое заболевание:

курение,

заболевания легких (ХОБЛ, туберкулез),

работа на вредном производстве,

воздействие радиоактивного излучения,

наличие в анамнезе родственников такого заболевания.

Как подчеркнул Максим Руденко, важно регулярно проходить профилактические обследования.

"В нашей стране существует практика ежегодной флюорографии. Это простое, доступное исследование нужно проходить всем один раз в год. Флюорография помогает диагностировать туберкулез и периферические опухоли в грудной клетке. В первом случае пациент будет знать, что ему требуется лечение, и он потенциально попадет в группу риска по онкологии легких. Во втором случае можно быстро начать лечение опухоли и сохранить жизнь пациента", — сказал он.

Специалист также добавил, что сейчас появились более эффективные методы лечения патологии. Даже лечение хирургическим путем проходит для больного легче.

"Мы отказались от больших разрезов и такие же операции делаем малоинвазивно — через маленькие проколы <…>. Если есть сопутствующие заболевания и человек к операции не готов, тогда мы прибегаем к радиотерапии. Третий вариант — лекарственная терапия, этот способ лечения в последние годы получил самое большое развитие. Химиопрепараты улучшены, развиваются таргетная и иммунотерапия", — рассказал Максим Руденко.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские врачи спасли малыша с внутренним кровотечением.