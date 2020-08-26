В Серове на капоте припаркованной во дворе машины нашли учебную гранату

В ходе обследования выяснилось, что на капоте автомобиля лежала учебная ручная граната Ф-1. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

В Свердловской области взрывотехники ОМОНа Росгвардии обследовали подозрительный предмет, похожий на гранату. Потенциально опасную находку обнаружили на капоте автомобиля, припаркованного в одном из дворов в Серове.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области, сообщение об обнаружении подозрительного предмета, конструктивно схожего с гранатой, поступило в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Серовский» из Единой дежурной диспетчерской службы.

Место происшествия оцепили сотрудники полиции и группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии с применением средства локализации взрывных устройств «Фонтан». По тревожному вызову прибыли сотрудники инженерно-технического отделения Нижнетагильского ОМОНа Росгвардии с розыскной собакой.

В ходе обследования выяснилось, что на капоте автомобиля лежала учебная ручная граната Ф-1, которая не представляет опасности для жизни и здоровья граждан. Предмет передан для дальнейшей экспертизы сотрудникам следственно-оперативной группы.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее 17 августа на железнодорожной станции Екатеринбург – Пассажирский был задержан молодой человек 1993 года рождения. При проверке ручной клади у него обнаружили предметы, похожие на гранаты. В сумке у пассажира находились корпусы от трёх учебных ручных гранат Ф-1 без взрывчатых веществ и запалов.