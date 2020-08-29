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29 августа 2020, 17:17

На Урале поездка за грибами с пьяным водителем закончилась смертельной аварией

Авария произошла 29 августа около 8 часов утра на 36 км автодороги «Екатеринбург – Реж – Килаческое»

Авария произошла 29 августа около 8 часов утра на 36 км автодороги «Екатеринбург – Реж – Килаческое». Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области нетрезвый мужчина повёз родственников за грибами и устроил смертельную аварию. Ни водитель, ни пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, авария произошла 29 августа около 8 часов утра на 36 км автодороги «Екатеринбург – Реж – Килаческое». Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции, мужчина 1974 года рождения за рулём ВАЗ – 2104 при прохождении кривой малого радиуса не справился с управлением и съехал на правую обочину. Машину занесло, после чего она улетела в кювет и перевернулась.

В аварии погиб пассажир - мужчина 1968 года рождения. Он ехал на заднем сидении слева. Сам водитель и ещё двое пассажиров - мужчина и женщина, - доставлены в приемный покой ЦГБ Невьянска с ушибами и ссадинами.

На данный момент известно, что водитель с тремя пассажирами поехали в лес за грибами со стороны села Киприно в направлении Режа. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения (1,100 мг/л).

Личность погибшего уже установлена - это житель Режа, который на выходные приехал в село Киприно на дачу родственников отдохнуть. 

По факту ДТП проводится проверка.

Областная газета Свердловской области

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