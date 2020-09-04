В Екатеринбурге похитителю человека на Шейнкмана дали условный срок

По данным следствия, похищение было совершено из иной личной заинтересованности. Фото: Владимир Мартьянов

Ленинский районный суд осудил участника преступной группы по уголовному делу о похищении мужчины с улицы Шейнкмана. Андрея Черепанова приговорили к условному лишению свободы на 3,5 года с испытательным сроком 4 года.

Он признан виновным в совершении преступления по п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору), соощила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Гособвинитель просил назначить наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В течение 10 дней прокуратура даст правовую оценку на предмет наличия или отсутствия оснований для обжалования приговора.

Известно, что уголоное дело в отношении подельника Черепанова рассматривает также Ленинский районный суд Екатеринбурга. По версии следствия, к делу имеет отношение ещё один человек, расследование ведётся.

Напомним, что 9 июля утром у дома на Шейнкмана неизвестные в масках затолкали мужчину 1962 года рождения в "ВАЗ-2114" и увезли. Похищенный жил в частном доме у стройки "Атомстройкомплекса". Вечером того же дня потерпевший вернулся из леса живым. Автомобиль обнаружили со снятыми номерами в коллективном саду "Мечта", между Арамилем и п. Большой Исток.

На следующий день Андрей Черепанов был задержан в Екатеринбурге в результате действий СК и полиции. Представители МВД обнаружили его в одной из квартир в Ленинском районе, подозреваемый прятался от силовиков в шкафу. Впоследствии он признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По данным следствия, похищение было совершено из иной личной заинтересованности.

Второго подозреваемого - мужчину 1994 года рождения - сыщики убедили по телефону добровольно явиться в подразделение ОБОП, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.